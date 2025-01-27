Muslera'dan ayrılık açıklaması: '2 kulüple görüştüm'

Yayınlanma: 27.01.2025 - 15:11

Güncelleme: 27.01.2025 - 15:11

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera, sarı kırmızılı takımdaki geleceği ve kariyer planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Uruguay basınından Carve Deportiva'ya konuşan, Muslera'nın sözleri şöyle:

"14 yıldır Galatasaray'dayım. Hiç hayal etmediğim bir başarı, 429 maça çıktım ve 16 maç daha var. Bu kulüp benim milli takımda ilerlememi sağladı. Hayatımın kulübü."

"AYRILMA KONUSUNDA HENÜZ KARAR VERMEDİM"

"Sezonun sonunda kulüpten ayrılma konusunda henüz yüzde 100 karar vermedim. Bu, ailemle birlikte değerlendirdiğimiz bir konu. Türkiye'den ayrıldığım gün bunu ön kapıdan yapacağım. Ayrılma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek istiyorum."

"NACIONAL VE PENAROL İLE GÖRÜŞTÜM"

"Geçen yıl Nacional ve Penarol ile görüşmelerde bulundum. Herhangi bir karar vermedim: Penarol, Nacional veya Wanderers.

Nacional'e dönmek istediğimi her zaman söyledim. Çok güzel 6 ay yaşadım ama sonra beni rahatsız etmeyecek yerlere döneceğimi tırnak içinde açıkça belirttim."

"HAYALİM URUGUAY ŞAMPİYONLUĞU"

"Gerçekleştirmem gereken hedeflerim ve hayallerim var. Hiçbir zaman Uruguay şampiyonu olamadım. Bunun gerçekleştirilmesi gereken bir hayal olduğunu söylemezsem yalan söylemiş olurum."

"MELO BENİ NACIONAL'E ÇAĞIRDI"

"Felipe Melo bana Nacional'de oynama konusunda Alejandro Balbi (Nacional'in eski başkanı) ile konuştuğunu söyledi. Bu fikir beni heyecanlandırdı. Bana 'Ben gidersem sen de gelirsin' dedi. "Beni bekle" diye cevap verdim."