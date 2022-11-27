Mustafa Dalcı: Rakibin tecrübesi, yeteneği ortaya çıktı
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Çaykur Rizespor karşısında aldıkları 3-1'lik yenilgi sonrası konuştu.
Spor Toto 1’inci Lig’in 15’inci hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor’u konuk eden Gençlerbirliği, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı basın toplantısıyla maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Oyuna iyi başladıklarını ve hafta içinde duran top çalıştıklarını belirten Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, “Çalıştığımız bir pozisyonda golü bulmak önemli. Golden sonra da 2’nci bölge savunması yapıp hızlı hücumlarla Barış’ın dinamikliği ve çabukluğunu kullanıp hızlı hücum yapmayı düşünüyorduk. Golden sonra 3 ya da 4 kere bu opsiyonu yakalamıştık ama finalde o sıkıntıları yaşadık. Oraları daha efektif kullanabilseydik 2-0 olabilirdi. Karşımızdaki takım çok tecrübeli. Bu tarz takımları yakaladığında mutlaka skoru 2 farka taşıman gerekiyor. İlk yarı bu şekilde geçti. 2’nci yarıda rakip takımın tecrübesi ve yeteneği çok bariz bir şekilde ortaya çıktı. Genç oyuncularımızın mücadelesi tabi ki göz ardı edilemez ama bunun içerisine tecrübeyi ve yeteneği koymak lazım. Olayın farkındayız, takımımızın durumunun farkındayız. Kalan 4-5 maçta mutlaka puanlar almamız lazım. 2’nci yarıda buna çok ihtiyacımız olacak. Önümüzdeki maça bakacağız. Zordayız ama en kısa zamanda bunu düzeltmek adına bir reaksiyon daha göstermemiz gerekiyor” dedi.
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