Mustafa Denizli'den flaş Talisca iddiası: 'Başarılı olma şansı son derece düşük'

Yayınlanma: 17.02.2025 - 10:36

Güncelleme: 17.02.2025 - 10:36

Mustafa Denizli, Fenerbahçe'nin sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği maçı HT Spor'da değerlendirdi.

Kasımpaşa'nın ilk yarım saatte oyunun hakimi olduğunu dile getiren Mustafa Denizli, "Kasımpaşa açık oynamayı tercih etti. Hiçbir şekilde geriye çekilip Fenerbahçe ataklarını beklemedi. Esasında Fenerbahçe'nin kadro yapısı da rakibi baskı altına alacak bir kadro yapısı değildi. Oyunun ilk yarım saatinde oyunun hakimi net bir şekilde Kasımpaşa'ydı. Net 2 pozisyon da buldu. Büyük takımlara karşı bunları değerlendiremezsen neticede orada gol yeme şansın artar çünkü Fenerbahçe takımı şartlar ne olursa olsun ister kendi ürettikleri ister rakip hatasından olsun yakaladığı pozisyonu gol yapabilen bir takım" dedi.

Kasımpaşa maçının Fenerbahçe için tamam mı devam mı karşılaşması olduğunu belirten Denizli, "Bu maç esasında Fenerbahçe'nin varım mı yokum mu maçlarından biriydi. İki haftadır önemli eşikleri aşıyor Fenerbahçe. Bu Fenerbahçe adına önemli bir kazanım. Futbol olarak maçın skoru bu mu derseniz bana göre değil" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'de eksiklerden dolayı birçok futbolcunun pozisyonunun değiştiğini hatırlatan Mustafa Denizli, sahanın en etkisiz futbolcusunun Anderson Talisca olduğunu belirtti.

Öte yandan Mustafa Denizli, Talisca iddiası ortaya attı ve "Talisca'nın bu pozisyonda başarılı olma şansı son derece düşük" ifadesini kullandı.

Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe'ye can simidi olduğunu söyleyen Denizli, "En azından fiziksel kalitesi stoper oynamak için yeterli. Orta sahayla stoper arasında ciddi fark vardır. Markaj anlayışı çok farklıdır. Stoperde Amrabat gibi bir oyuncunun olması her zaman avantaj" dedi.