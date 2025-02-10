Talisca faktörü

10 Şubat 2025 Pazartesi

Fenerbahçe son haftalarda kazanıyor ama her maçta önemli futbolcularını kaybediyor. Alanya’ya gelirken sakat sayısı 8’di burada 10’a yükseldi. Hepsinin savunmacı olması enteresan. Böyle bir durum başka yerde yaşanmamıştır. Talisca’yı getirenleri alkışlıyorum. Talisca’sız ve Talisca’lı Fenerbahçe arasında gözle görülür fark var. Yine harika bir gole imza attı. Henüz tam hazır değil. Yalnız Brezilyalıya tribünden şişe atılması çok yanlış! Fenerbahçe 2-0 öndeyken ikinci yarı neden kendi alanına hapsoldu anlamadım. Rakibin üzerine gitse 3-4 olurdu. Mourinho’nun bu kararını anlamsız buldum. Sarı-Lacivertliler için çok kritik gözüken bu deplasmandan çıkardığı 3 puan harika olmalı.