15.02.2026 22:51:00
Cumhuriyet Spor
Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan galibiyet açıklaması!

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta genç golcü Mustafa Erhan Hekimoğlu, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

Maçın ardından siyah-beyazlılarda galibiyet golünü atan Mustafa Erhan Hekimoğlu, açıklamalarda bulundu.

"BU GOL ÇOK GÜZEL OLDU"

Geçirdiği sakatlık sürecinde kendisine destek olan Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın'a teşekkürlerini ileten Hekimoğlu, "Maçı çok iyi oynadık. Ben de galibiyeti getirdiğim için çok mutluyum. Orkun Ağabeyime ve tüm ağabeylerime çok teşekkürler. Bir sürü isim var, hepsi benle ilgileniyor. Sergen Hoca ile iyi bir ivme yakaladık. İnşallah bunu devam ettireceğiz. Bu yıl biraz sakatlık yönünden bol bir sezon geçti benim için. Bu gol çok güzel oldu ve geri dönüşün sinyalleri oldu benim için" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #beşiktaş #Başakşehir #Mustafa Erhan Hekimoğlu

