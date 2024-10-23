Mustafa Hacıkerimoğlu'ndan adaylık sinyali
Eski TFF yönetim kurul üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzonspor başkanlığına aday olacağı iddialarına yanıt verdi. Hacıkerimoğlu, "Bu kulüp bize büyüklerimizden toprak gibi miras kalmıştır. Bu miras üzerinde haklarımız olduğu gibi sorumluluklarımız da vardır. Benim önceliğim başkanlık değil, kulübün camiaya iadesidir" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulununan eski TFFyönetim kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu adaylık sinyali verdi.
Trabzonspor başkan adaylığı konusunda camianın verdiği desteğe ve gösterdiği ilgiye teşekkür eden TFF eski yönetim kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, "Trabzonspor Başkanlığına beni layık görüp bu göreve aday olmam için telkinde bulunan büyüklerimize ve camianın her bir ferdine ayrı ayrı şükranlarımı sunarım" dedi.
Futbol yorumcumuz Hasan Al’ın sorularını da yanıtlayan ve Uzun zamandır üzerinde çalıştıkları projeleri hayata geçirmek istediklerini belirten Hacıkerimoğlu, "Ancak demokrasi devre dışı. Azınlık çoğunluğu yönetiyor. Tek taraflı bilgilerle yetinmek zorunda kalıyoruz. Ve büyük bir bilgi kirliliği yaşanıyor" değerlendirmesinde bulundu.
"BENİM ÖNCELİĞİM BAŞKANLIK DEĞİL"
Camianın ileri gelenleriyle istişare ettiklerini; sadece kongreyi konuşmadıklarını, Trabzonspor'da gerekli olan değişimi de konuştuklarını ifade eden Hacıkerimoğlu, "Çoğunluğun iradesine inanan, uzmanların karararına saygı duyan ve şeffaflığın hakim olduğu bir Trabzonspor'u hayata geçireceğiz" dedi.
Trabzonspor yönetiminin henüz kongre tarihini ilan etmediğini hatırlatan Hacıkerimoğlu,
"Bu kulüp bize büyüklerimizden toprak gibi miras kalmıştır. Bu miras üzerinde haklarımız olduğu gibi sorumluluklarımız da vardır. Benim önceliğim başkanlık değil, kulübün camiaya iadesidir. Trabzonspor kongre üyelerinin ve camianın emrindeyim" dedi.
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