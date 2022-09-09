Mustafa Muhammed Fransa'da tarihe geçti! 20 yıl sonra ilki başardı!
UEFA Avrupa Ligi'nde G grubu 1. maçında Olympiakos ile Nantes karşı karşıya geldi. Nantes'in 2-1 kazandığı maçta Nantes'in ilk golünü atan Mustafa Muhammed kulüp tarihine geçti.
UEFA Avrupa Ligi G Grubu ilk maçında Nantes ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Louis Fonteneau Stadı'nda oynanan maçı Nantes 2-1 kazanırken Galatasaray'dan kiralık giden Mostafa Mohamed de tarihe geçti.
Maçın 32. dakikasında Mohamed'in golüyle öne geçen Nantes, 50. dakikada Moutoussamy'nin kendi kalesine attığı golle 1-1'i gördü. 90+3'te ise sahneye çıkan Guessand'ın golü, Nantes'a 2-1'lik galibiyeti getirdi.
MUHAMMED TARİHE GEÇTİ
UEFA Avrupa Ligi'nde G grubu 1. maçında Olympiakos ile Nantes karşı karşıya geldi. Nantes'in 2-1 kazandığı maçta Nantes'in ilk golünü atan Mostafa Mohamed kulüp tarihine geçti. Mostafa Mohamed bu golle Nantes kulübünün 20 yıl sonra Avrupa'da gol atan ilk futbolcusu oldu.
SON 4 MAÇTA 3 GOL
Galatasaray'ın 250 bin Euro karşılığında Nantes'e kiraladığı Mostafa Mohamed, Nantes formasıyla çıktığı son 4 maçta 3 gol attı. Bu sezon Fransız ekibinde 8 maça çıkan Mohamed 3 kez rakip ağları sarsarken 2 kere de arkadaşlarına asist yaptı.
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