Mustafa Sandal'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert sözler: Elinize kolunuza hakim olun

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, basın toplantısında elini masaya vuran TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye, "Siz siz olun pazara giderken Çarşı'dan olmayın" sözleriyle tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2022 Cuma, 11:56
Mustafa Sandal'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert sözler: Elinize kolunuza hakim olun
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'in 2. haftasında, 3-3 biten Alanyaspor - Beşiktaş karşılaşmasının ardından hakem Yasin Kol'u bir daha maçlarında görmek istemediğini söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise basın toplantısında elini masaya vurarak, "Hakem atamalarını algoritma yapıyor. 'O hakemi istemiyorum, bu hakemi istemiyorum' sözlerinin karşılığı bizde yok" karşılığını verdi.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal da, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Büyükekşi'ye tepki gösterdi.

Sandal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Mehmet Büyükekşi, Hem bulunduğunuz mevki açısından hem de temsil ettiğiniz kurumun haysiyeti ve tarafsızlığına istinaden konuşurken üslubunuza dikkat etmenizi temenni ederim. Elinizi kolunuzu salladığınız takım ve 25 milyonluk taraftar grubu, yüreğiyle Türkiye'nin en büyük şerefli, haysiyetli ve onurlu grubudur. Siz siz olun pazara giderken Çarşı'dan olmayın. Beşiktaş ile alakalı cümleler kurarken elinize kolunuza hakim olup tarafsızlığınızı korumanız dileklerimle."


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