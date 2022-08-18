TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Beşiktaş'a olay yanıt: 'Şu hakemi istiyoruz, bu hakemi istemiyoruz' lafları bizde karşılık bulmaz
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş'ın hakem Yasin Kol'la ilgili çıkışına, "Şu hakemi istiyoruz, bu hakemi istemiyoruz' lafları bizde karşılık kesinlikle bulmaz" yanıtını verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva'da düzenlenen Merkez Hakem Kurulu Eğitim Semineri'nde Beşiktaş'ın hakem Yasin Kol'la ilgili talebine değindi.
Büyükekşi'nin açıklamaları şu şekilde:
"HER ŞEY ŞEFFAF OLACAK"
"Gerek adaylık dönemimde gerekse de göreve geldiğimiz dönemde fair-play'in konuşulduğu, izleyenlerin zevk alacağı bir futbolu oluşturmak için yola çıktık. Hakemlerimizle ilgili iyileştirme geliştirme çabalarına başladık. Düzgün işleyen, itiraz edenlerin bile destekleyeceği bir sistem kurmak istiyorduk. Bu sistem bugünden yarına çok daha iyi olacak. bunun için sabır gereklidir. Her şey çok açık, anlaşılır ve şeffaf olacak. Hakem hataların çok daha az konuşulduğu bir ortam oluşturacağız."
"ATAMALARI ALGORİTMA YAPIYOR"
"VAR'da teknik olanaklarımızı daha da geliştirdik. Saha ve VAR hakemimizi ayırdık. Hakem VAR iletişimini asgari düzeye indirip sadece fayda odaklı diyaloğa indirdik. Bu yapının ilk iki haftasında yüksek bir verimlilikle işlemesi doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Hakem atamalarımız sayısal gözlemci raporlarının sisteme girilmesiyle algoritmanın yaptığı değerlendirmeyle gerçekleşiyor. Hakem atamaları MHK ve ya TFF insiyatifiyle gerçekleşmiyor."
BEŞİKTAŞ'A CEVAP
"Hakem atamalarını algoritma yapıyor. 'O hakemi istemiyorum, bu hakemi istemiyorum' sözlerinin karşılığı bizde yok. Bunu herkes böyle bilsin."
"BU GÜZEL SİSTEME İNANIN"
"Daha fazla maç oynandıkça elimizde daha fazla veri olacak. Henüz 2. haftadayız. Bu güzel sisteme inanmanızı ve güvenmenizi istiyoruz. Sabır ve anlayış rica ediyorum arkadaşlar."
TELEVİZYONDA DEĞERLENDİRME KARARI!
"Süper Lig'in 4. haftasından itibaren MHK Başkanvekili ve MHK Hakem Danışmanı, her hafta salı günü yayıncı kuruluşla belirlenen bir saatte haftanın hakem performanslarını görüntülü olarak değerlendirecekler."
"HAKEM HAVUZUNU GENİŞLETMEK İSTİYORUZ"
"Süper Lig hakem havuzunu genişletmek istiyoruz. Algoritmamızın kriterlerine uyan 1. Lig hakemlerine de Süper Lig'de görev vermeye başlayacağız."
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