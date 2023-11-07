Nacho'dan Arda Güler'e övgü: 'Real Madrid için doğmuş'
Real Madrid forması giyen Nacho Fernandez, basın toplantısında Arda Güler'e övgü dolu sözler kullandı.
Real Madrid'in deneyimli isimlerinden Nacho Fernandez, Şampiyonlar Ligi'nde Braga ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.
"REAL MADRID İÇİN DOĞMUŞ"
İspanyol savunma oyuncusu, milli futbolcu Arda Güler için de övgü dolu sözler kullandı.
Nacho, "Arda Güler çok genç ve inanılmaz yetenekli. Real Madrid'de oynamak için doğmuş. Şimdi bunu göstermek zorunda. İyileşti ve onu sahada görmek için sabırsızlanıyoruz" sözlerini kullandı.
Sakatlığını atlatan Arda Güler, ligde Rayo Vallecano ile oynanan maçta kadroda yer almış ancak oyuna girmemişti. 18 yaşındaki futbolcu, Braga maçının kadrosuna da dahil edildi. Arda Güler, maçın gidişatına göre kısa süre de olsa Braga karşısında ilk kez Real Madrid formasını giyebilir.
Real Madrid ile Braga arasındaki mücadele çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak.
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