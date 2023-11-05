Real Madrid - Rayo Vallecano maçı öncesi Arda Güler'den dikkat çeken paylaşım!

Yayınlanma: 05.11.2023 - 13:42

Güncelleme: 05.11.2023 - 13:44

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Arda Güler, İspanya La Liga'nın 12. haftasında oynanacak Real Madrid - Rayo Vallecano maçı öncesi iç içe geçmiş çizimler ile kendi futbolculuk kariyerinin konu edindiği bir video paylaştı.

ARDA GÜLER KADRODA OLACAK

İspanyol takımın teknik direktörü Carlo Ancelotti, önceki gün yaptığı açıklamada Arda Güler'in Rayo Vallecano maçında kadroda olacağını duyurmuştu.

Real Madrid - Rayo Vallecano mücadelesi TSİ 23:00'te başlayacak.