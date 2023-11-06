Real Madrid taraftarından Arda Güler çağrısı: 'Arda'yı oynatın'
Real Madrid taraftarları, Jude Bellingham'ın sakatlığının ardından Arda Güler'in oynaması için kulübe çağrıda bulundu.
Arda Güler, dün oynanan Rayo Vallecano maçında ilk kez Real Madrid kadrosunda yer aldı.
Milli futbolcu, teknik direktör Ancelotti'nin oyuna almaması sebebiyle ilk resmi maçına çıkma şansını yakalayamadı.
JUDE BELLINGHAM SAKATLANDI
Ancak Rayo Vallecano mücadelesinde Jude Bellingham'ın sol omzunun üzerine düşmesinin ardından bir süre yerden kalkamadıktan sonra maça devam etmesi şüphe uyandırdı.
Bugün Real Madrid tarafından yapılan tetkiklerin ardından İngiliz orta sahanın sol omzunun çıktığı, Braga maçında oynayıp oynamayacağının ise şüpheli olduğu bildirildi.
TARAFTARDAN ARDA GÜLER ÇAĞRISI
Öte yandan birçok Real Madrid taraftarının Arda Güler paylaşımın altında "Bellingham'ı dinlendirin Arda'yı oynatın" çağrısında bulunduğu görüldü.
Lider Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu dördüncü maçında Braga ile karşılaşacak.
Mücadele 8 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'da başlayacak.
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