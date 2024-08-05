Nacra 17 Karışık Milli Takımı, günü 18. tamamladı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşında Nacra 17 Karışık Milli Takımı, dördüncü günü genel klasmanda 18'inci sırada tamamladı.
Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, Nacra 17 Karışık Takım kategorisinde yarışlara devam edildi.
Alican Kaynar ve Beste Kaynakcı'dan oluşan Nacra 17 Karışık Milli Takımı, yedinci yarışı 12'nci sırada tamamlarken, sekizince yarışta diskalifiye oldu. Milli takım, günün son yarışını 14'üncü bitirdi.
Dördüncü günü genel klasmanda 18'inci sırada tamamlayan millilerin mücadelesi, yarın üç yarışla devam edecek.
Nacra 17'de 12 yarış sonunda ilk 10'da yer alacak sporcular, madalya yarışına katılmaya hak kazanacak.
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