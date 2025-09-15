Nagelsmann'ın Sane tercihi tartışılmaya devam ediyor! 'Türk futboluna saygısızlık'

Leroy Sane, Alman Milli Takımı'nın son maçlarında kadroya alınmadı. Teknik direktör Nagelsmann kararını “daha düşük bir seviyeye” gittiği için aldığını belirtmişti.

Eski Alman milli futbolcu Matthias Sammer, Nagelsmann'ın Leroy Sane'yi "daha düşük seviye" ligde oynadığı için milli takıma davet etmemesini eleştirdi.

Sammer Bild'e yaptığı açıklamasında; "Türk futbolunun bu kadar saygısızca aşağılanmasına biraz şaşırdım. Milli takım için bireysel performansın her zaman gerekli olduğunu her zaman düşünürdüm. Aksi takdirde, Cristiano Ronaldo artık Portekiz'de oynamamalı çünkü üst seviye ligde değil ve uzak bir ligde oynuyor" dedi.