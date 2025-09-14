Cumhuriyet Gazetesi Logo
Volkan Demirel'den flaş Leroy Sane iddiası! 'Süper Lig'e uygun bir oyuncu değil'

Volkan Demirel'den flaş Leroy Sane iddiası! 'Süper Lig'e uygun bir oyuncu değil'

14.09.2025 12:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Volkan Demirel'den flaş Leroy Sane iddiası! 'Süper Lig'e uygun bir oyuncu değil'

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmayı değerlendiren Volkan Demirel, Leroy Sane ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor'u Mauro Icardi ve Yunus Akgün'ün golleriyle geçti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Leroy Sane ise 69. dakikada yerini Ahmed Kutucu'ya bıraktı.

Volkan Demirel, Sane'nin performansını NOW Spor'da değerlendirdi.

Demirel'in açıklamaları şöyle:

"Sane bence Süper Lig'e uygun bir oyuncu değil. Türkiye'de bakmayın rahat hareket ettirmezler adama. O biraz topla beceri göstermeye çalışan bir oyuncu iş yapmaktansa.

'Ben topla bir şeyler yapabiliyorum.' diye düşünüyor ama Süper Lig'de basıyorlar 2 kişi. Bir sıkıştırdığı zaman alan bulamazsın, alan yok. Ben sol bek oyuncusuyum Sane var karşımda, ben o alanı vermem ona.

Biraz sert oldun mu... Sane bence biraz yumuşak bir oyuncu. Alan bulursa gider, alan bulamazsa zor. Fiziksel olarak tam değil bence şu anda."

İlgili Konular: #galatasaray #volkan demirel #Leroy Sane

İlgili Haberler

Volkan Demirel'den Barış Alper iddiası: 'Bence o iş bitmiş'
Volkan Demirel'den Barış Alper iddiası: 'Bence o iş bitmiş' Teknik direktör ve futbol yorumcusu Volkan Demirel, Galatasaray'da yaşanan Barış Alper Yılmaz kriziyle ilgili konuştu. Demirel, "Barış Alper'i kadroya almadılarsa bence o iş bitmiş. Bundan sonra bu işten hayır da gelmez" ifadelerini kullandı.
Volkan Demirel'den teknik direktörlük sorusuna cevap! 'Eğer Aykut Kocaman göreve gelirse...'
Volkan Demirel'den teknik direktörlük sorusuna cevap! 'Eğer Aykut Kocaman göreve gelirse...' Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından teknik direktör arayışı başladı. Sarı-lacivertlilerin eski kaptanı Volkan Demirel, Fenerbahçe'deki teknik direktör süreciyle ilgili konuştu.
Sadettin Saran'dan Aykut Kocaman ve Volkan Demirel açıklaması!
Sadettin Saran'dan Aykut Kocaman ve Volkan Demirel açıklaması! Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, Volkan Demirel'e A Takım Sorumlusu, Aykut Kocaman'a ise Futbol Şube Sorumlusu için resmi teklif yaptıklarını açıkladı.