22.12.2025 23:29:00
Metin Diyadin Gençlerbirliği'ndeki hedefini açıkladı: 'Bu zorlu süreçten güzel çıkıp...'

Kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 4-3 mağlup eden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. 

Karşılaşmanın ardından oyuncularını tebrik eden Metin Diyadin, kulüpte yaşanan sürece dikkat çekerek "Futbolcularımı tebrik ederim. Üç başkan, üç teknik direktör değişti. Son başkanımız oyuncuların bazı taleplerini yerine getirdi" ifadelerini kullandı.

GENÇLERBİRLİĞİ İLE HEDEFİ

Maçın oyun tarafını da değerlendiren Diyadin, iki takımın da açıklar verdiğini vurguladı.

Deneyimli teknik direktör, "Bizim artılarımız var ama Trabzonspor da bugün ilk kez bu kadar açık verdi. Göktan ve Metehan'la kontraları iyi yakaladık. Maçın gollü ve zevkli olması iyi oldu" dedi.

Gençlerbirliği ile olan bağından ve kulübün geleceğine dair hedeflerden de söz eden Metin Diyadin, "Ben 20 yaşında Trabzon'dan Gençlerbirliği'ne geldim. İlhan Cavcav'dan sonra yapısal bir dikiş tutmadı. Burada bütün Gençlerbirliğililer birlik içinde. Bu zorlu süreçten güzel çıkıp sadece sportif başarılar değil, kulübün ekonomik düzene girmesi için de bir yapılanma içinde olacağız" diye konuştu.

