Nando de Colo'dan emeklilik kararı!

7.04.2026 15:14:00
Fenerbahçe Beko'nun Fransız basketbolcusu Nando de Colo, sezon sonunda kariyerine son vereceğini açıkladı.

Fenerbahçe Beko'nun 38 yaşındaki Fransız yıldızı Nando de Colo, sezon sonunda emekli olacağını açıkladı.

Emeklilik kararını Fransa basınına yaptığı açıklamayla duyuran De Colo, "Avrupa Ligi'ni kazanırsak emekli olacağım demedim ama dürüst olmak gerekirse, bu benim son sezonum olacak. Bunu bir süredir düşünüyordum. Yılın başından beri bunun son sezonum olacağı aklımın bir köşesindeydi" ifadelerini kullandı.

De Colo, Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Cholet, Valencia, San Antonio Spurs, Toronto Raptors, CSKA Moskova ve ASVEL'de görev yaptı.

Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova formasıyla 2016 ve 2019 yıllarında şampiyonluk yaşayan 38 yaşındaki basketbolcu, birer defa normal sezon ve Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu seçildi.

İlk olarak 2019-2022 yıllarında Fenerbahçe Beko'da oynayan skorer basketbolcu, ocak ayında ikinci kez takıma dahil oldu. De Colo, sarı-lacivertlilerde 2 Türkiye Kupası ve bir lig şampiyonluğu yaşadı.

İlgili Haberler

Nando de Colo Fenerbahçe Beko için İstanbul'da!
Nando de Colo Fenerbahçe Beko için İstanbul'da! 38 yaşındaki Fransız basketbolcu Nando de Colo, Fenerbahçe Beko'ya imza atmak için İstanbul'a geldi.
Bursaspor maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo açıklaması!
Bursaspor maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo açıklaması! Basketbol Süper Lig ekibi Fenerbahçe Beko, Bursaspor maçında sakatlanan Fransız oyuncu Nando De Colo'nun sağlık durumu hakkında bir açıklama yayımladı.
Nando de Colo: 'Fenerbahçe'ye gelmek zor bir karar değildi'
Nando de Colo: 'Fenerbahçe'ye gelmek zor bir karar değildi' Fenerbahçe Beko'nun 38 yaşındaki Fransız oyuncusu Nando de Colo, Bahçeşehir Koleji'ni 89-58 mağlup ettikleri maçın ardından görüşlerini aktardı.