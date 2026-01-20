Cumhuriyet Gazetesi Logo
Naomi Osaka ve Jannik Sinner Avustralya Açık'ın ilk turunda hata yapmadı!

Naomi Osaka ve Jannik Sinner Avustralya Açık'ın ilk turunda hata yapmadı!

20.01.2026 17:39:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Naomi Osaka ve Jannik Sinner Avustralya Açık'ın ilk turunda hata yapmadı!

İtalyan tenisçi Jannik Sinner ve Japon raket Naomi Osaka, Avustralya Açık'ın ilk turunda karşılaştıkları rakiplerini geçerek ikinci tura isimlerini yazdırdı.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İtalyan Jannik Sinner ve Japon Naomi Osaka, ikinci tura kaldı.

Melbourne kentindeki turnuvanın üçüncü günü, akşam seansında oynanan ilk tur maçlarıyla sona erdi.

Tek erkeklerde son iki yılın şampiyonu 2 numaralı seribaşı Sinner, maçta 2-0 (6-2, 6-1) öndeyken Fransız rakibi Hugo Gaston'un üçüncü sette sahadan çekilmesiyle tur atladı.

Fransız Valentin Royer ile karşılaşan 9 numaralı seri başı ABD'li Taylor Fritz, 7-6, 5-7, 6-1, 6-3'lük setlerle 3-1 galip gelerek yoluna devam etti.

Turnuvada 2023 yılının finalisti Yunan Stefanos Tsitsipas ise Japon Shintaro Mochizuki'yi 4-6, 6-3, 6-2, 6-2'lik setlerle 3-1 yendi.

Image

OSAKA ÜÇ SETTE TUR ATLADI

Tek kadınlarda iki kez Avustralya Açık şampiyonu olan 16 numaralı seri başı Naomi Osaka, Hırvat Antonia Ruzic'i 2-1'lik (6-3, 3-6, 6-4) skorla geçti.

İsviçreli Belinda Bencic (10) ise Büyük Britanyalı Katie Boulter önünde 6-0 ve 7-5 tamamlanan setlerle 2-0 kazanarak adını ikinci tura yazdırdı.

İlgili Konular: #naomi osaka #jannik sinner #Avustralya Açık

İlgili Haberler

Atletico Madrid maçı öncesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe itirafı!
Atletico Madrid maçı öncesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe itirafı! UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında Atletico Madrid ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ekibinde yer alan Ismael Garcia Gomez, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması: Resmen duyuruldu!
Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması: Resmen duyuruldu! Fenerbahçe Kulübü, Bankalar Birliği kapsamındaki borçların kapatılarak anlaşma sürecinin sona erdiğini açıkladı.
Zeynep Sönmez'in Avustralya Açık'ın ikinci turundaki rakibi belli oldu!
Zeynep Sönmez'in Avustralya Açık'ın ikinci turundaki rakibi belli oldu! Macar tenisçi Anna Bondar, Avustralya Açık'ın ikinci turunda milli raket Zeynep Sönmez'in rakibi oldu.