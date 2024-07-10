Napoli, Leonardo Spinazzola'yı kadrosuna kattı!
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Roma forması giyen Leonardo Spinazzola'yı renklerine bağladı.
2019'dan bu yana Roma forması giyen Leonardo Spinazzola'nın yeni adresi Napoli oldu.
NAPOLI BONSERVİS ÖDEMEDİ
Napoli, Leonardo Spinazzola'yı renklerine bağladığını açıkladı. 31 yaşındaki futbolcu, Roma ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest durumdaydı.
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Leonardo Spinazzola geçen sezon Roma formasıyla 36 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.
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