Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'ten Afrikalı oyuncu çıkışı!
İtalya Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli’nin başkanı Aurelio De Laurentiis özel açıklamalarda bulundu. Laurentiis, “Afrikalı oyuncuları artık almak istemiyorum” dedi
Napoli’nin efsanevi İtalyan başkanı Aurelio De Laurentiis İtalyan basınına yaptığı şaşırtıcı açıklamalarla gündeme geldi.
İtalyan ekibin başkanı Laurentiis, yaptığı açıklamada, "Artık Afrikalı oyuncu transfer etmeyeceğim. Onları gerçekten seviyorum ancak, Afrika Uluslar Kupası'nda oynamaktan vazgeçtikleri hakkında bir anlaşma imzalamaları gerekecek. Biz onlar dünyanın başka yerlerinde maç oynarken maaşlarını ödeyen aptallarız" dedi.
De Laurentiis’in açıklamalarının ardından Napoli'nin yıldızları Victor Osimhen ve Andre Anguissa gibi Afrikalı oyuncuların ne yapacakları merakla bekleniyor.
Napoli Başkanı açıklamasının devamında, 2017-2018 sezonunda kulübü satması için 900 milyon Euro teklif geldiğini ancak bu teklifi kabul etmediğini belirtti.
De Laurentiis konuyla alakalı, "Yatırım fonlarının saldırısına uğruyorum. Bir Amerikan fonu 2017/2018'de 900 milyon Euro'ya kulübü satın alma teklifi sundu. Ancak oyunun içinde olmaktan zevk aldığımı anlayamıyorlar" sözlerini sarf etti.
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