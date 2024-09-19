Victor Osimhen'den Kasımpaşalıya flaş yanıt: 'O bir aslan'
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, sosyal medya hesabından verdiği yanıtla gündem oldu.
Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak renklerine bağladığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen, sosyal medyada yaptığı yorumla dikkat çekti.
OMERUO: "KAYARAK OYNAMA ÇOCUK"
Kasımpaşa forması giyen Omeruo, Osimhen'in Efe Akman ile bir mücadelesinin yer aldığı fotoğrafa yaptığı yorumda Akman'ı işaret ederek, "Kayarak oynama çocuk, o bir akademi oyuncusu mu?" ifadelerini kullandı.
OSIMHEN: "O BİR ASLAN"
Osimhen ise bu yoruma verdiği cevapta, "O bir aslan, nasıl Futbol oynayacağını biliyor" dedi. Nijeryalı santrforun bu yanıtı taraftardan büyük beğeni aldı.
Etiketler: #victor osimhen #Efe Akman #Kenneth Omeruo #galatasaray
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