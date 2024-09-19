Victor Osimhen'den Kasımpaşalıya flaş yanıt: 'O bir aslan'

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, sosyal medya hesabından verdiği yanıtla gündem oldu.

Victor Osimhen'den Kasımpaşalıya flaş yanıt: 'O bir aslan'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2024 - 15:57

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak renklerine bağladığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen, sosyal medyada yaptığı yorumla dikkat çekti.

OMERUO: "KAYARAK OYNAMA ÇOCUK"

Kasımpaşa forması giyen Omeruo, Osimhen'in Efe Akman ile bir mücadelesinin yer aldığı fotoğrafa yaptığı yorumda Akman'ı işaret ederek, "Kayarak oynama çocuk, o bir akademi oyuncusu mu?" ifadelerini kullandı.

OSIMHEN: "O BİR ASLAN"

Osimhen ise bu yoruma verdiği cevapta, "O bir aslan, nasıl Futbol oynayacağını biliyor" dedi. Nijeryalı santrforun bu yanıtı taraftardan büyük beğeni aldı.


Etiketler: #victor osimhen #Efe Akman #Kenneth Omeruo #galatasaray

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