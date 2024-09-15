Volkan Demirel'den flaş iddia: 'Belki Osimhen'den daha iyisi...'

Yayınlanma: 15.09.2024 - 09:29

Güncelleme: 15.09.2024 - 13:29

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçındaki galibiyetini yorumlayan Volkan Demirel, Victor Osimhen ile ilgili iddialı açıklamalar yaptı.

"BEN HAYATIMDA BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen'e karşı teknik direktörlük yaptığını söyleyen Volkan Demirel, "Napoli bizi deprem sonrasında hazırlık maçı yapmak için davet etmişti. Napoli takımında ben Osimhen'i canlı izledim ve hakikaten ben böyle bir oyuncu görmedim. Bazı santrforlarda eksiklikler olabilir ama Osimhen'de her şey var" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE GELMİŞ EN İYİ SANTRFOR"

Victor Osimhen'in, Türkiye'ye gelmiş en iyi santrfor olduğunu söyleyen Volkan Demirel şu sözlerle devam etti:

"Ben iddia ediyorum şu anda Victor Osimhen, Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi santrfordur. Bu kadar da net söylüyorum. Belki Osimhen'den daha iyisi gelmeyebilir bile."

"HİÇ DURMUYOR"

Victor Osimhen'in maç içerisinde hiç durmadan golü aradığını söyleyen Volkan Demirel şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Maçta dikkat edin öyle iştahlı ki durmuyor. Yerinde durmuyor, sağa gidiyor sola gidiyor orta gelince kendisini ayarlıyor. Maskesini boşuna takmıyor. Gelen her topa kafasını sokuyor inanılmaz bir santrfor. Nasıl buraya geldiğini araştırmak lazım."