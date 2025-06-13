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Napoli'den savunmaya takviye!

Napoli'den savunmaya takviye!

13.06.2025 23:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Napoli'den savunmaya takviye!

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) son şampiyonu Napoli'nin 21 yaşındaki İtalyan oyuncu Luca Marianucci'yi transfer ettiği açıklandı.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Empoli'nin genç savunma oyuncusu Luca Marianucci'yi resmen transfer etti. Transfer ücretinin yaklaşık 9 milyon Euro olduğu açıklandı.

TRANSFERİ BAŞKAN DUYURDU

Tıbbi kontrollerin bu hafta salı gününe ertelendiği ve başarılı geçtiği belirtilirken, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis geleneksel olarak transferi ilk olarak sosyal medya hesabından duyurdu. De Laurentiis, X üzerinden yaptığı paylaşımda "Hoş geldin Luca!" ifadelerine yer verdi.

21 yaşındaki Marianucci, Empoli altyapısından yetişti. Bu sezon Serie A'da 18 resmi maçta görev alan genç stoper, takımının küme düşmesine engel olamadı.


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