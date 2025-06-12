Resmi açıklama geldi! Kevin De Bruyne Napoli'de...

Serie A ekibi Napoli, dünyaca ünlü yıldız Kevin De Bruyne transferini resmen açıkladı.

Manchester City ile geçirdiği 10 yılda sayısız başarı yaşayan Belçikalı orta saha, İtalyan ekibiyle yeni bir maceraya atılıyor.

Napoli Kevin De Bruyne ile 2+1 yıllığına anlaştı. De Bruyne Napoli'de yıllık 6 Milyon euro kazanacak.

De Bruyne'nin kısa süre içinde Napoli'ye katılması ve takımla antrenmanlara başlaması bekleniyor.

BU SEZONKİ İSTATİSTİĞİ

Manchester City ile bu sezon toplamda 40 maça çıkan De Bruyne, 6 gol atıp 8 kere de asist yaptı.