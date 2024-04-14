Napoli - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Napoli, İtalya Serie A'nın 32. haftasında kendi sahasında Frosinone ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 13:30'da başlayacak.
İtalya Serie A'da 32. hafta heyecanı yaşanıyor.
Francesco Calzona yönetimindeki Napoli, kendi sahasında Eusebio Di Francesco'nun ekibi Frosinone ile karşı karşıya gelecek.
NAPOLI - FROSINONE MAÇI SAAT KAÇTA?
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 13:30'da başlayacak.
NAPOLI - FROSINONE MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Michael Fabbri'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Napoli, ligde oynadığı son maçta Monza deplasmanından 4-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Frosinone ise kendi sahasında ağırladığı Bologna ile 0-0 berabere kalmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memiş Gümüş hakkında acı ayrıntı ortaya çıktı
- Saldırı sonrası peş peşe açıklamalar!
- Teleferik kazasının sebebi ortaya çıktı!
- O teleferik 'Türkiye'nin en ucuzu' olarak tanıtılmış
- CHP'li Yavuzyılmaz belgeleri ile açıkladı!
- 10 yılda öne çıkması beklenen 8 meslek
- 1 Ocak'ta başlıyor... İşte yeni düzenleme
- YSK'den 'Kütahya' kararı!
- Sözleşmeyi sonlandırmışlardı: İGA'dan açıklama geldi
- Hakan Ural'ın 'İran-İsrail' yorumu gündem oldu