Napoli - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 14.04.2024 - 11:05

Güncelleme: 14.04.2024 - 11:05

İtalya Serie A'da 32. hafta heyecanı yaşanıyor.

Francesco Calzona yönetimindeki Napoli, kendi sahasında Eusebio Di Francesco'nun ekibi Frosinone ile karşı karşıya gelecek.

NAPOLI - FROSINONE MAÇI SAAT KAÇTA?

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 13:30'da başlayacak.

NAPOLI - FROSINONE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Michael Fabbri'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Napoli, ligde oynadığı son maçta Monza deplasmanından 4-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Frosinone ise kendi sahasında ağırladığı Bologna ile 0-0 berabere kalmıştı.