Napoli ikinci yarı açıldı: Galibiyet Rasmus Höjlund ile geldi!

5.10.2025 21:26:00
Cumhuriyet Spor
Napoli, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Genoa'yı 2-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 6. hafta maçında Napoli, Genoa'ya konuk etti.

Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki mücadeleyi Napoli, 2-1 kazandı.

Genoa, 33. dakikada Jeff Ekhator ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

HÖJLUND GALİBİYETİ GETİRDİ

Napoli, 57. dakikada Zambo Anguissa ile eşitliği yakaladı. 57. dakikada Rasmus Höjlund ile öne geçti.

Bu sonucun ardından Napoli, puanını 15 yaptı. Genoa ise 2 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Napoli, Torino deplasmanına gidecek. Genoa, Parma'yı ağırlayacak.

