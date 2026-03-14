Napoli, Lecce karşısında geriden gelip kazandı

14.03.2026 23:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
İtalya Serie A'nın 29. haftasında Napoli, konuk ettiği Lecce'yi 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Napoli, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Napoli, Lecce'yi konuk etti.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 2-1 kazandı.

Lecce'nin golünü mücadelenin henüz 3. dakikasında Jamil Siebert kaydeetti.

İlk yarı, Lecce'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Rasmus Höjlund ve 67. dakikada Matteo Politano kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. maçını kazanan Napoli, puanını 59'a yükseltti ve 3. sırada konumlandı.  27 puanda kalan Lecce ise 16. sırada kendine yer buldu. 

Ligde bir sonraki maçta Napoli, Cagliari'ye konuk olacak. Lecce ise deplasmanda Roma ile karşı karşıya gelecek.

İlgili Konular: #napoli #Lecce #İtalya Serie A

Victor Osimhen'den flaş Napoli açıklaması: 'Ben kukla değilim' Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu öncesinde İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.
Osimhen'in sözlerine Napoli'den yanıt geldi! 'Irkçılıkla suçlandık, ancak...' Napoli'nin eski sportif direktörü Mauro Meluso, Victor Osimhen'in açıklamalarına yanıt verdi. Meluso, yıldız golcünün Napoli'de forma giydiği dönemde yaşanan krizle ilgili de konuştu.
Juventus, Napoli'yi Kenan Yıldız ile devirdi! Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 22. haftasında kendi sahasında ağırladığı Napoli'yi 3-0 mağlup etti.