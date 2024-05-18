Napoli'nin galibiyet hasreti devam ediyor!

Yayınlanma: 18.05.2024 - 09:35

Güncelleme: 18.05.2024 - 09:35

İtalya Serie A 37. hafta maçında Napoli, deplasmanda Fiorentina ile karşılaştı. Stadio Artemio Franchi'de oynanan maç 2-2 eşitlik sona erdi.

Napoli'nin golleri 8. dakikada Rrahmani, 57. dakikada ise Kvaratskhelia kaydetti. Fiorentina'nın gollerini ise 40. dakikada Biraghi, 42. dakikada ise N'Zola attı.

Napoli bu sonuçla ligdeki galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

Bu karşılaşma ile Fiorentina, puanını 53'e, Napoli ise 51'e çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Lecce ile oynayacak. Fiorentina ise Cagliari'yle karşılaşacak.