Napoli'nin galibiyet hasreti devam ediyor!
İtalya Serie A 37. hafta maçında Napoli, deplasmanda Fiorentina ile 2-2 berabere kaldı.
İtalya Serie A 37. hafta maçında Napoli, deplasmanda Fiorentina ile karşılaştı. Stadio Artemio Franchi'de oynanan maç 2-2 eşitlik sona erdi.
Napoli'nin golleri 8. dakikada Rrahmani, 57. dakikada ise Kvaratskhelia kaydetti. Fiorentina'nın gollerini ise 40. dakikada Biraghi, 42. dakikada ise N'Zola attı.
Napoli bu sonuçla ligdeki galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.
Bu karşılaşma ile Fiorentina, puanını 53'e, Napoli ise 51'e çıkardı.
Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Lecce ile oynayacak. Fiorentina ise Cagliari'yle karşılaşacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Menzil'in dokunulamayan 'tatilköy'ü!
- 'Bir Kürt atasözünün de dediği gibi...'
- 'Son bir haftada bir şey oldu'
- '28 Şubat'ta tahliyeler başladı
- 'Dini simge'yi reddetti, şikayet edildi
- Katilin babası da tutuklandı!
- Dilan Polat ve Engin Polat için karar!
- Yurtdışından gelen telefonlar için yeni karar
- Mardin gülleri ünlü şarkıcının fabrikasında işlenecek
- Erdoğan, Bakan'ını unuttu!