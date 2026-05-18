Yapılan toplantının ardından... Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi

18.05.2026 15:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Beşitkaş Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, Nevzat Demir Tesisleri'ne bir araya geldi. Yapılan toplantının ardından Sergen Yalçın'ın görevinden ayrılma kararı aldı.

Trendyol Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Sergen Yalçın Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi. Yapılan toplantıda geride kalan sezon ve Sergen Yalçın'ın kulüpteki geleceği görüşüldü.

SERGEN YALÇIN'LA YOLLAR AYRILDI

Yapılan toplantının ardından Sergen Yalçın görevinden ayrılma kararı aldı. Siyah-beyazlı takımdaki ikinci döneminde Yalçın, Süper Lig'i dördüncü sırada tamamarken Türkiye Kupası'na yarı finalde veda etmişti.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18.05.2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

BEŞİKTAŞ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Trendyol Süper Lig'de bu sezon 34 maçta 60 puan toplayan Beşiktaş 17 galibiyet, 9 beraberlik ve yenilgi elde etti. Türkiye Kupası'nda yarı final oynayan siyah-beyazlı ekip, sahasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak elenmişti.

SERGEN YALÇIN'IN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Siyah-beyazlı takımdaki ikinci dönemini geride bırakan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında toplam 122 maça çıkarken 67 galibiyet, 21 beraberlik ve 34 yenilgi elde etti. Yalçın, Beşiktaş'taki ilk döneminde Süper Lig ve Türkiya Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Şenol Güneş sessizliğini bozdu Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine teknik direktörlük görevine getirileceği iddia edilen Şenol Güneş'ten açıklama geldi. Güneş, "Beni bu göreve layık gören tüm Beşiktaş taraftarlarına teşekkür ediyorum" dedi.
Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü Ç.Rize maçında beraberliği Orkun ve Cerny'yle aldı: Kartal 1 puanı zor kurtardı Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak sezonu 4. sırada tamamladı.
Beşiktaş'tan kiralanmıştı: Trabzonspor, Muçi için kararını verdi Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi'nin bonservisini aldığı iddia edildi.