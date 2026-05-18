Yapılan toplantının ardından... Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Sergen Yalçın Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi. Yapılan toplantıda geride kalan sezon ve Sergen Yalçın'ın kulüpteki geleceği görüşüldü.

SERGEN YALÇIN'LA YOLLAR AYRILDI

Yapılan toplantının ardından Sergen Yalçın görevinden ayrılma kararı aldı. Siyah-beyazlı takımdaki ikinci döneminde Yalçın, Süper Lig'i dördüncü sırada tamamarken Türkiye Kupası'na yarı finalde veda etmişti.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18.05.2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

BEŞİKTAŞ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Trendyol Süper Lig'de bu sezon 34 maçta 60 puan toplayan Beşiktaş 17 galibiyet, 9 beraberlik ve yenilgi elde etti. Türkiye Kupası'nda yarı final oynayan siyah-beyazlı ekip, sahasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak elenmişti.

SERGEN YALÇIN'IN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Siyah-beyazlı takımdaki ikinci dönemini geride bırakan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında toplam 122 maça çıkarken 67 galibiyet, 21 beraberlik ve 34 yenilgi elde etti. Yalçın, Beşiktaş'taki ilk döneminde Süper Lig ve Türkiya Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.