Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha

Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın bir araya geldi. Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantının ardından Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasına karar verildi.

BEŞİKTAŞ'TA BİR AYRILIK DAHA

Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrasında siyah-beyazlı ekipte bir veda daha yaşandı. Beşiktaş'ta Futbol A Takımı Genel Koordinatörü olarak görev yapan Serkan Reçber de siyah-beyazlılardan ayrıldı.

Beşiktaş'tan 18 Eylül 2025'te yapılan açıklamada Serkan Reçber'in Futbol A Takımı Genel Koordinatörü olarak görevine başladığı duyurulmuştu. Reçber, siyah-beyazlı takımda futbol planlama ve geliştirme direktörü olarak çalışmıştı.