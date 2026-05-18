Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha

18.05.2026 15:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Siyah-beyazlılarda, Yalçın'ın ardından Futbol A Takımı Genel Koordinatörü olarak görev yapan Serkan Reçber ile de yollar ayrıldı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın bir araya geldi. Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantının ardından Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasına karar verildi.

BEŞİKTAŞ'TA BİR AYRILIK DAHA

Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrasında siyah-beyazlı ekipte bir veda daha yaşandı. Beşiktaş'ta Futbol A Takımı Genel Koordinatörü olarak görev yapan Serkan Reçber de siyah-beyazlılardan ayrıldı.

Beşiktaş'tan 18 Eylül 2025'te yapılan açıklamada Serkan Reçber'in Futbol A Takımı Genel Koordinatörü olarak görevine başladığı duyurulmuştu. Reçber, siyah-beyazlı takımda futbol planlama ve geliştirme direktörü olarak çalışmıştı.

İlgili Konular: #beşiktaş #sergen yalçın #Serkan Reçber

İlgili Haberler

Yapılan toplantının ardından... Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi
Yapılan toplantının ardından... Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi Beşitkaş Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, Nevzat Demir Tesisleri'ne bir araya geldi. Yapılan toplantının ardından Sergen Yalçın'ın görevinden ayrılma kararı aldı.
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Şenol Güneş sessizliğini bozdu
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Şenol Güneş sessizliğini bozdu Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine teknik direktörlük görevine getirileceği iddia edilen Şenol Güneş'ten açıklama geldi. Güneş, "Beni bu göreve layık gören tüm Beşiktaş taraftarlarına teşekkür ediyorum" dedi.
Beşiktaş'tan kiralanmıştı: Trabzonspor, Muçi için kararını verdi
Beşiktaş'tan kiralanmıştı: Trabzonspor, Muçi için kararını verdi Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi'nin bonservisini aldığı iddia edildi.