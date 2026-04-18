Cumhuriyet Gazetesi Logo
Napoli'nin serisini Lazio bitirdi: Inter şampiyonluk için geri sayıma geçti

Napoli'nin serisini Lazio bitirdi: Inter şampiyonluk için geri sayıma geçti

18.04.2026 22:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Napoli'nin serisini Lazio bitirdi: Inter şampiyonluk için geri sayıma geçti

İtalya Serie A'da Napoli, evinde Lazio'ya 2-0 mağlup oldu. Inter'in kazandığı haftada kaybeden Napoli, zirvenin 12 puan gerisine düştü.

Serie A'da sezonunun 33. haftasında Napoli ile Lazio karşı karşıya geldi. Napoli, şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşarken Lazio ligde 2 maç sonra kazandı.

Maçın hemen başında konuk ekip Matteo Cancellieri'nin golüyle öne geçti. Cancellieri 6. dakikada ağları havalandırırken asisti Kenneth Taylor yaptı. Mücadelenin 31. dakikasında Mattia Zaccagni penaltıdan yararlanamadı ve Lazio devreye üstün girdi.

Lazio'da ilk golü atan Matteo Cancellieri, ikinci golün asistini yaptı. Napoli deplasmanında Lazio'nun ikinci golü Tomas Basic'ten geldi.

LİGDE 6 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Mücadeleyi 2-0 kazanan Lazio puanını 47 yaptı ve ligde iki maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Haftayı yenilgiyle tamamlayan Napoli ise 66 puanda kaldı.

Serie A'da oynadığı son 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Napoli'nin yenilmezlik serisi Lazio karşılaşmasıyla sona erdi.

INTER ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA

Ligde haftanın açılış maçında Cagliari'yi yenen Inter puanını 78 yapmıştı. Napoli'nin bu haftaki puan kaybının ardından iki takım arasındaki puan farkı 12'ye yükseldi. Üçüncü sırada bulunan ve bir maçı eksik Milan ise Verona karşılaşması öncesinde Inter'in 15 puan gerisinde yer alıyor.

Serie A'da gelecek hafta oynanacak maçlarda alınacak sonuçlara göre Inter şampiyonluğu garantileyebilir.

Inter'in deplasmanda Torino ile karşılaşacağı haftada Napoli, Cremonese'yi konuk edecek. Milan ise dev maçta Juventus'la karşı karşıya gelecek.

İlgili Konular: #napoli #lazio #İtalya Serie A

İlgili Haberler

Napoli zirve yarışında yara aldı!
Napoli zirve yarışında yara aldı! Napoli, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Parma ile 1-1 berabere kaldı.
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'ten Victor Osimhen itirafı: Transfer teklifini duyurdu!
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'ten Victor Osimhen itirafı: Transfer teklifini duyurdu! İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'nin Başkanı Aurelio De Laurentiis, basın mensuplarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Zirve yarışında Napoli'den Milan'a çelme!
Zirve yarışında Napoli'den Milan'a çelme! Napoli, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 31. haftasında kendi evinde ağırladığı Milan'ı 1-0 mağlup etti.