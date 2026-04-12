Napoli zirve yarışında yara aldı!

12.04.2026 18:11:00
Cumhuriyet Spor
Napoli, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Parma ile 1-1 berabere kaldı.

İtalya Serie A'nın 32. hafta maçında Napoli, Parma'ya konuk oldu.

Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Parma, mücadelenin 1. dakikasında Espeto ile öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Napoli'ye beraberliği getiren golü ise 60. dakikada Scott McTominay kaydetti.

SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI

Antonio Conte'nin ekibi Napoli Serie A'da yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Carlos Cuesta yönetimindeki Parma'nın ise ligde galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Napoli, puanını 66'ya yükseltti. Parma ise puanını 36 yaptı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Napoli, Lazio'yu ağırlayacak. Parma, Udinese deplasmanına gidecek.

