Napoli, Osimhen için kesin kararını verdi! 'Daha düşük bir bonservis bedeline...'

Osimhen'den tekliflerine dönüş alamayan Galatasaray'a Napoli cephesinden de beklemediği bir cevap geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray, 15 Temmuz'da Victor Osimhen'in sözleşmesinde yer alan 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin kalkması sonrası bonserviste indirime gidilmesini bekliyordu.

Ancak Napoli yetkilileri bu konuyla ilgili tam tersini düşünüyor. İtalyan yetkililerin yaptığı açıklamada, "15 Temmuz'dan sonra kesinlikle daha düşük bir bonservis bedeline pazarlık yapılmayacak" ifadelerini kullandıkları belirtildi.

Bu açıklamayla da kalmayan Napoli cephesi, "Aksine, oyuncunun değeri daha da artacak. Biz düşürmeyi planlamıyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan haberde Al-Hilal'in Osimhen'in peşini bırakmadığı ve yıldız golcüye bu kez 50 milyon Euro'yu aşan dev bir teklif yapmaya hazırlandıkları belirtildi.



