Napoli, Roma'yı son dakikalarda bulduğu golle yendi! Napoli 2-1 Roma
İtalya Serie A'nın zirvesinde yer alan Napoli, sahasında Jose Mourinho'nun ekibi Roma ile karşılaştı. Napoli, mücadeleyi 2-1 kazandı.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 20. haftasında Napoli, sahasında ağırladığı Roma'yı 2-1 yendi.
Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan müsabakada lig lideri Napoli ile ligde üst sıraları zorlayan Roma kozlarını paylaştı.
Ev sahibi takım, 17. dakikada Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile 1-0 öne geçerken, karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.
Maçın ikinci yarısında konuk Roma, 75. dakikada Stephan El Shaarawy'nin golüyle skoru eşitledi: 1-1.
Ev sahibi takım, galibiyeti getiren golü 86. dakikada Giovanni Simeone attı.
Bu sonuçla Napoli, Roma'yı 2-1 yenerek puanını 53'e yükselterek, en yakın takipçisi Inter'in 13 puan önünde liderliğini sürdürdü. Napoli ayrıca, ligdeki galibiyet serisini de 4 maça çıkardı.
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