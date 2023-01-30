Napoli, Roma'yı son dakikalarda bulduğu golle yendi! Napoli 2-1 Roma

İtalya Serie A'nın zirvesinde yer alan Napoli, sahasında Jose Mourinho'nun ekibi Roma ile karşılaştı. Napoli, mücadeleyi 2-1 kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 07:20
Napoli, Roma'yı son dakikalarda bulduğu golle yendi! Napoli 2-1 Roma
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 20. haftasında Napoli, sahasında ağırladığı Roma'yı 2-1 yendi.

Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan müsabakada lig lideri Napoli ile ligde üst sıraları zorlayan Roma kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, 17. dakikada Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile 1-0 öne geçerken, karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Maçın ikinci yarısında konuk Roma, 75. dakikada Stephan El Shaarawy'nin golüyle skoru eşitledi: 1-1.

Ev sahibi takım, galibiyeti getiren golü 86. dakikada Giovanni Simeone attı.

Bu sonuçla Napoli, Roma'yı 2-1 yenerek puanını 53'e yükselterek, en yakın takipçisi Inter'in 13 puan önünde liderliğini sürdürdü. Napoli ayrıca, ligdeki galibiyet serisini de 4 maça çıkardı.


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