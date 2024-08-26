Napoli sahasında farklı kazandı!
Napoli, Kvaratskhelia'nın 1 gol ve 1 asistle oynadığı maçta Bologna'yı 3-0 mağlup etti ve yeni sezonun ilk puanlarını aldı.
İtalya Serie A'nın 2. haftasında Napoli ile Bologna karşı karşıya geldi. Diego Maradano Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Napoli 3-0'lık skorla kazandı.
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Giovanni Di Lorenzo, 75. dakikada Kvicha Kvaratskhelia ve 90+4. dakikada Giovanni Simeone kaydetti.
Sezona Verona deplasmanında mağlubiyetle başlayan Napoli, ilk puanlarını aldı ve 3 puana yükseldi. Bologna ise 1 puanda kaldı.
Napoli, gelecek hafta Parma ile karşılaşacak. Bologna ise sahasında Empoli'yi ağırlayacak.
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