Napoli sahasında farklı kazandı!

Napoli, Kvaratskhelia'nın 1 gol ve 1 asistle oynadığı maçta Bologna'yı 3-0 mağlup etti ve yeni sezonun ilk puanlarını aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2024 - 09:05
Napoli sahasında farklı kazandı!
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İtalya Serie A'nın 2. haftasında Napoli ile Bologna karşı karşıya geldi. Diego Maradano Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Napoli 3-0'lık skorla kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Giovanni Di Lorenzo, 75. dakikada Kvicha Kvaratskhelia ve 90+4. dakikada Giovanni Simeone kaydetti.

Sezona Verona deplasmanında mağlubiyetle başlayan Napoli, ilk puanlarını aldı ve 3 puana yükseldi. Bologna ise 1 puanda kaldı.

Napoli, gelecek hafta Parma ile karşılaşacak. Bologna ise sahasında Empoli'yi ağırlayacak.


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