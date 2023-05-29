Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti'den ayrılık açıklaması

Yayınlanma: 29.05.2023 - 18:41

Güncelleme: 29.05.2023 - 18:41

İtalya Serie A'da Napoli'yi 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaştıran Luciano Spalletti takımdan ayrılıyor.

Deneyimli teknik direktör ayrılık kararının ardından açıklamalarda bulundu.

"NAPOLI DAHA İYİSİNİ HAK EDİYOR"

Napoli'nin en iyisini hak ettiğini söyleyen İtalyan çalıştırıcı, ''Bazen çok fazla aşık olmak nedeniyle yollarınızı ayırıyorsunuz. Napoli daha iyisini hak ediyor. Takımda kalmayacağım, gidiyorum. Fikrimi değiştirmemin bir yolu yok. Başkana birkaç hafta önce bir yıl izne ihtiyacım olduğunu söyledim. Başka bir kulüpte çalışmayacağım. Bir yıl dinlenmek istiyorum'' ifadelerini kullandı.

Napoli ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Spalletti, ligin bitimine 5 hafta kala Napoli'yi 33 yıl aradan sonra İtalya Serie A şampiyonu yaptı.