Napoli, uzatmalarda 3 puanı kaybetti
İtalya Serie A'nın 35. haftasında Napoli deplasmanda Udinese ile 1-1 berabere kaldı.
İtalya Serie A'nın 35. haftasında Francesco Calzona'nın ekibi Napoli deplasmanda Fabio Cannavaro'nun yönetimindeki Udinese ile 1-1 berabere kaldı.
Bluenergy Stadyumu'nda oynanan mücadelede Napoli'nin golünü 51. dakikada Victor Osimhen kaydederken, Udinese'ye beraberliği getiren golü 90+2'de Isaac Success kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Napoli 51 puanda kalırken, Udinese 30 puana ulaşmış oldu. Napoli galibiyet özlemini 4 maça yükseltirken, Udinese'nin kazanamama serisi 7 maça yükselmiş oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Udinese deplasmanda Lecce ile karşılaşırken, Napoli evinde Bologna ile karşılaşacak.
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