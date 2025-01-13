Napoli, Verona'yı yenerek liderliğini sürdürdü!
İtalya Serie A 20. hafta maçında Napoli, sahasında Hellas Verona'yı 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
İtalya Serie A 20. hafta maçında Napoli, sahasında Hellas Verona ile karşılaştı. Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan maçı Napoli 2-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada kendi kalesine Montipo ve 61. dakikada Anguissa kaydetti.
Napoli bu sonuçla üst üste 5. galibiyetini aldı. Hellas Verona ise üst üste 2. puan kaybını yaşadı.
Bu sonuçla birlikte Napoli, iki maçı eksik olan 43 puanlı Inter'in önünde 47 puanla liderliğini sürdürdü. Hellas Verona ise 19'da kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Atalanta deplasmanına gidecek. Verona ise Lazio'yu ağırlayacak.
Etiketler: #napoli #Hellas Verona #İtalya Serie A
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