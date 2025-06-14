Napoli'ye imza atan Kevin De Bruyne'den ilk açıklama!

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Napoli'nin yaz transfer dönemindeki dikkat çeken transferi Kevin De Bruyne, kulübün resmi kanallarına özel açıklamalarda bulundu.

33 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu, kendisi ve Napoli arasında güçlü bir bağ olduğunu belirterek, "Ben ve Napoli aynı hırsı paylaşıyoruz. Bence bu benim için doğru proje ve kazanmak için katkımı sağlamak adına elimden geleni yapacağım" dedi.

"BENİM İÇİN YENİ BİR DENEYİM"

Geçen sezonu Manchester City'de geçiren Kevin De Bruyne, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini vurguladı:

"İngiltere'de geçirdiğim 10 yılın ardından, bu benim için yeni bir deneyim. Ben ve ailem çok heyecanlıyız ve bunu yaşamaya başlamak için sabırsızlanıyoruz."

"EN İYİSİNİ YAPMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Transfer olduğu Napoli hakkında da konuşan De Bruyne sözlerini şöyle tamamladı:

"Napoli, gerçekten özel bir şehir ve harika bir taraftar kitlesine sahip. Burada olmak ve bu projenin parçası olmak benim için büyük mutluluk. En iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum."

Geçen sezon Manchester City ile 40 maça çıkan Kevin De Bruyne, 6 gol atarken 8 de asist yaptı.