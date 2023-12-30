Napoli'de müthiş maç: 3 kırmızı kart 2 penaltı!
Napoli, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında kendi sahasında ağırladığı Monza ile 0-0 berabere kaldı.
Serie A'nın 18. haftasında Napoli, sahasında Monza ile karşılaştı.
Napoli, konuk ettiği Monza ile golsüz berabere kaldı.
3 KIRMIZI KART ÇIKTI
Karşılaşmada 3 kırmızı kart çıktı. Napoli'de teknik direktör Walter Mazzari, 82. dakikada kırmız kart gördü.
Konuk Monza'da ise Raffaele Palladino 90+3'te, Mirko Maric ise 90+5'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşmada iki takım da birer penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Napoli puanını 28'e, Monza ise 22'e puana yükseldi.
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