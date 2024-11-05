Napoli'den Galatasaray'a Osimhen yanıtı: '75 milyon Euro'yu ödemezse...'

Yayınlanma: 05.11.2024 - 13:47

Güncelleme: 05.11.2024 - 13:47

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen ile ilgili konuştu.

TRT Spor'a açıklama yapan Manna, "Victor Osimhen ile ilgilenen birçok kulüp var. Galatasaray, 75 milyon Euro net ücreti ödemezse Osimhen'i alamaz" dedi.

Galatasaray'ın Tottenham maçına gelip gelmeyeceği sorulan Manna, "Galatasaray - Tottenham maçını izlemek için İstanbul'a gelip gelmeyeceğim henüz netleşmedi" sözlerini sarf etti.

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Sponsorluklarla Osimhen'in bonservisini alacağınız haberleri var. Bu konuya da açıklık getirir misiniz?" sorusunun ardından, "Galatasaray Futbol Takımı başarılı bir sezon geçiriyor. Victor Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz ve performansı da yerinde. Galatasaray'ın bundan sonraki yapılanması için önümüzde süre var, o zaman dikkate alacağız. Yönetim Kurulu olarak, Galatasaray camiasını memnun etmek istiyoruz ve başarı odaklı olduğumuzu kimse unutmamalı. Başarıya giden yolda Galatasaray vardır. Galatasaray, kendi pozisyonunu dikkate alacaktır. Bu konuları bugün konuşmak fayda getirmez. Osimhen çok önemli bir oyuncu, Türkiye'ye onu izlettiğimiz için çok mutluyuz" yanıtını vermişti.

7 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Galatasaray'da 7 maçta süre bulan Victor Osimhen, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.