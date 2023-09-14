Napoli'li Kvara Kvaratskhelia, 21 maçtır gole hasret!

Yayınlanma: 14.09.2023 - 11:18

Güncelleme: 14.09.2023 - 11:18

Napoli'nin önemli futbolcularından Gürcü oyuncu Kvara Kvaratskhelia, yaşadığı performans düşüklüğüyle dikkat çekiyor.

Habertürk'ün aktardığına göre; geçen sezon Napoli'nin İtalya Serie A şampiyonluğunda kilit isimlerden olan 22 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibinde ve Gürcistan Milli Takımı'nda çıktığı son 21 karşılaşmada gol atamadı.

Kvara Kvaratskhelia



GEÇEN SEZON 29 MAÇTA 28 GOL KATKI

Son golünü 19 Mart'ta oynanan ve Napoli'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan Torino müsabakasında kaydeden Kvaratskhelia, o maçtan bu yana oynadığı 21 mücadelede sadece 2 asist yaptı.

2022-2023 sezonu başında Dinamo Batumi'den Napoli'ye transfer olan Gürcü futbolcu, sergilediği performansla adından söz ettirmişti. 22 yaşındaki oyuncu, Napoli formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi ve Serie A'da çıktığı ilk 29 karşılaşmada 14 gol ve 14 asist kaydetmişti.