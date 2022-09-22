Nasser Al-Khelaifi: 'Avrupa futbolunun geleceğini konuşacağız'

22 Eylül 2022 Perşembe, 23:04

Avrupa Kulüpler Birliği'nin toplantısı İstanbul'da bulunan Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirildi.

Avrupa Kulüpler Birliği'nde yer alan birçok kulübün yetkilisinin katıldığı toplantı öncesinde Avrupa Kulüpler Birliği ve PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantıyı İstanbul'da gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını aktaran Khelaifi, "Avrupa'daki kulüp futbolunun geleceği için konuşmamız gereken birçok konu var. Burada bulunan kulüplerin yetkilileri ile birçok konuda fikir alışverişi yapacağız. Burada olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. İstanbul, dünyadaki en güzel şehirlerden bir tanesi. Burada, kendimizi evimizde hissediyoruz" diye konuştu.

Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'yla ilgili düşüncelerini de paylaşan Khelaifi, "Katar'daki Dünya Kupası heyecan verici olacak. Katar'da Dünya Kupası düzenleyeceğimiz için çok gururluyuz. Taraftarlar için çok güzel olacak. 1 günde 3 maç izleme şansları olacak. Stadyumlar, tarihteki en iyi Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak" ifadelerini kullandı.

OLIVER KAHN: "FUTBOLUN İYİYE GİTMESİ ADINA KONUŞACAĞIZ"

Bayern Münih'i temsilen toplantı ve yemeğe katılan kulübün CEO'su Oliver Kahn ise futbolda şu aralar tartışmaları gereken çok önemli konular olduğunu kaydederek, "Yarın gelenekselleşen genel kongremiz var. Avrupa'nın tüm kulüpleri bir araya gelecek ve farklı olayları, konu başlıklarını tartışacak. Avrupa'daki tüm kulüp temsilcilerinin buraya, İstanbul'a gelmesi bence çok önemli. Futbolun iyiye gitmesi adına buluşacağız ve konuşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıdaki en önemli konunun 2024 Şampiyonlar Ligi olacağına işaret eden Kahn, "Bu organizasyon için konuşulacak çok fazla konu başlığı olacak. Ödül dağılımı gibi konularımız var. Futbola ilişkin farklı birçok konuyu da bu toplantıda ele alacağız" ifadelerini kullandı.