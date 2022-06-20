Nayef Aguerd, West Ham United ile anlaştı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Fransız kulüp Rennes'de forma giyen Nayef Aguerd'i 35 miyon Euro'ya kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2022 Pazartesi, 17:54
Nayef Aguerd, West Ham United ile anlaştı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Faslı futbolcu Nayef Aguerd'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rennes'de forma giyen 26 yaşında savunma oyuncusuyla 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

30 MİLYON STERLİN

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, bu sezon 27 numaralı formayı giyecek Aguerd için West Ham United, Fransa temsilcisine 30 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

Fas Milli Takımı'nda 19 maçta görev alan Aguerd, geçen sezon Rennes formasıyla tüm kulvarlarda 40 karşılaşmada 4 gole imza attı.


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