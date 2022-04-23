Nazım Sangare: 'Fenerbahçeli olmak gurur verici'

23 Nisan 2022 Cumartesi, 00:00

Fenerbahçe'de Nazım Sangare Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası konuştu.

Nazım Sangare yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Fenerbahçe'nin bir parçası olmak çok gururlu bir his" dedi.

Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Golümü attım, inşallah böyle devam ederiz. Gol atmak güzel bir his" ifadelerini kullandı.