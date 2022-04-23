Nazım Sangare: 'Fenerbahçeli olmak gurur verici'

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında, deplasmanda Rizespor'u 6-0 mağlup etti. Sarı-lacivetlilerde takımı adına son golü atan Nazım Sangare maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sangare, Fenerbahçeli olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2022 Cumartesi, 00:00
Nazım Sangare: 'Fenerbahçeli olmak gurur verici'
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Fenerbahçe'de Nazım Sangare Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası konuştu.

Nazım Sangare yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Fenerbahçe'nin bir parçası olmak çok gururlu bir his" dedi.

Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Golümü attım, inşallah böyle devam ederiz. Gol atmak güzel bir his" ifadelerini kullandı.


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