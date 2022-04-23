Nazım Sangare: 'Fenerbahçeli olmak gurur verici'
Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında, deplasmanda Rizespor'u 6-0 mağlup etti. Sarı-lacivetlilerde takımı adına son golü atan Nazım Sangare maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sangare, Fenerbahçeli olmaktan gurur duyduğunu söyledi.
Fenerbahçe'de Nazım Sangare Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası konuştu.
Nazım Sangare yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Fenerbahçe'nin bir parçası olmak çok gururlu bir his" dedi.
Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Golümü attım, inşallah böyle devam ederiz. Gol atmak güzel bir his" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Fransa’da tarihi seçim: Macron mu? Le pen mi?
- Bir katliam yaşanıyor ve AKP bu katliama ortak
- Gezi davasında yine karar çıkmadI
- 3 DAİRE'DE BÜYÜK HASAR OLDU
- AKP’li belediye görevlisi dolandırıcılıktan tutuklandı
- Erdoğan açıkladı: Şehit sayısı 3'e yükseldi
- 'Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok'
- 'Hanımağa'nın evinden cephanelik çıktı
- Arnavutköy’de korkutan yangın
- Bakan Koca'dan Bilim Kurulu açıklaması
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan sonrası dönem'e hazırlık iddiası
- 'Donanmayı küçük düşürüyor...'
- 'AK Parti'ye yakın bazı kaynaklar...'
- '3 eski bakan fısıltılarla Erdoğan'ı anlattı...'
- Kulüpler Birliği'nden sabaha karşı flaş açıklama!
- İki Rus oligark, aile üyelerini öldürüp intihar etti
- Yeni parti transferi tartışma yarattı
- Mehmet Metiner'den AKP'ye sert uyarı
- Başak Cengiz'in katilinin cezası belli oldu
- Soylu'dan müzik yasağına ilişkin açıklama