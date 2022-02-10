NBA All-Star yarışmalarına katılacak oyuncular belirlendi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star organizasyonunda smaç, üç sayı ve yetenek yarışmalarına katılacak oyuncular belli oldu.
NBA'de 20 Şubat Pazar sabaha karşı gerçekleştirilecek olan organizasyonlarda boy gösterecek isimler belli oldu.
NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre smaç yarışmasında Cole Anthony (Orlando Magic), Juan Toscano-Anderson (Golden State Warriors), Obi Toppin (New York Knicks) ve Jalen Green (Houston Rockets) mücadele edecek.
Üç sayı yarışmasında CJ McCollum (New Orleans Pelicans), Trae Young (Atlanta Hawks), Zach LaVine (Chicago Bulls), Desmond Bane (Memphis Grizzlies), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Fred VanVleet (Toronto Raptors), Luke Kennard (Los Angeles Clippers) ve Patty Mills (Brooklyn Nets) yer alacak.
Bu yıl değişen formatıyla yetenek yarışmasında ise üçer oyuncudan oluşan üç takım sahaya çıkacak. Çaylaklar takımında Scottie Barnes (Toronto Raptors), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Josh Giddey (Oklahoma City Thunder), Cavaliers takımında Jarrett Allen, Darius Garland, Evan Mobley (Cleveland Cavaliers) ve Antetokounmpo takımında Giannis Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Alex Antetokounmpo (Raptors905) kozlarını paylaşacak.
NBA All-Star 2022 yarışmaları, ABD'nin Cleveland kentindeki Rocket Mortgage FieldHouse'un ev sahipliğinde 20 Şubat Pazar sabaha karşı gerçekleştirilecek.
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