NBA'de normal sezonunun en iyi başantrenörü belli oldu

27.05.2026 13:08:00
NBA'de 2025-26 normal sezonunun en iyi başantrenörü ödülünü, Boston Celtics'i çalıştıran Joe Mazzulla kazandı.

NBA'in açıklamasına göre Joe Mazzulla, farklı ülkelerden 100 medya mensubunun oylamasında 2025-26 normal sezonunun en iyi başantrenörü ödülünü aldı.

Mazzulla, Celtics'in efsane başantrenörü Red Auerbach'ın isminin verildiği ödüle, kariyerinde ilk kez layık görüldü. Ayrıca 37 yaşındaki Mazzulla, 1974-75 sezonunda bu ünvanı elde eden Phil Johnson'dan beri ödülü kazanan en genç başantrenör olarak kayıtlara geçti.

Oylamada Detroit Pistons'ı çalıştıran JB Bickerstaff ikinci, San Antonio Spurs'ün başantrenörü Mitch Johnson ise üçüncü oldu.

Celtics, Mazzulla yönetiminde normal sezonu 56 galibiyet ve 26 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın ikinci basamağında tamamladı.

