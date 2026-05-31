San Antonio Spurs, 12 yıl sonra NBA finallerinde!

San Antonio Spurs, Batı Konferansı Finalleri'nin yedinci maçında Oklahoma City Thunder'ı deplasmanda 111-103 mağlup ederek NBA Finalleri'ne yükseldi.

Serinin en çekişmeli mücadelelerinden biri olan karşılaşmada Spurs, Thunder karşısında sekiz sayılık farkla galip geldi. Böylece serideki en düşük farkla kazanılan maçlardan biri oynanırken, diğer altı karşılaşma 12 ila 27 sayı arasında değişen farklarla sonuçlanmıştı.

San Antonio'da Victor Wembanyama 22 sayı ve 7 ribaundla takımının en skorer ismi oldu. Fransız yıldız, serideki önceki etkileyici performanslarının altında kalsa da Spurs bu kez farklı isimlerden önemli katkılar aldı. Julian Champagnie 20 sayı ve 6 ribaund, Stephon Castle ise 16 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Thunder cephesinde ise Shai Gilgeous-Alexander etkileyici bir performans sergiledi. MVP ödüllü yıldız, mücadeleyi 35 sayı, 9 asist, 4 ribaund, 2 top çalma ve 2 blokla tamamladı. Ancak Oklahoma City'nin diğer yıldızlarından beklenen katkı gelmedi.

Seri boyunca sakatlık problemleri yaşayan Jalen Williams'ın etkisiz görüntüsü dikkat çekerken, Chet Holmgren, Luguentz Dort ve Isaiah Hartenstein üçlüsünün performansı da Thunder'ın finale yükselmesi için yeterli olmadı.

Bu sonuçla birlikte San Antonio Spurs, NBA Finalleri'nde New York Knicks'in rakibi oldu.