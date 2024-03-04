NBA ekibi Allen Iverson'un heykelini dikecek!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers, eski oyuncusu Allen Iverson'un heykelini dikeceğini açıkladı!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 15:47
NBA ekibi Allen Iverson'un heykelini dikecek!
Abone Ol google-news

NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers, efsanevi oyuncusu Allen Iverson'ı bir heykelle onurlandıracağı bildirildi. 

Açılış töreninin 12 Nisan'da yapılacağı ve Iverson'ın heykelinin Penn Medicine antrenman tesisindeki "76ers Legends Walk" isimli bölümde yerini alacağı kaydedildi.

HEYKELİ DİKİLEN 10. KİŞİ OLACAK

Iverson, Charles Barkley, Wilt Chamberlain, Maurice Cheeks, Billy Cunningham, Julius Erving, Hal Greer, Bobby Jones, Moses Malone ve Dolph Schayes ile birlikte tesisin dışında heykeli bulunan 10. oyuncu olacak. Bu heykel aynı zamanda 76ers'ın 1 Mart 2014'te formasını emekli etmesinden 10 yıl sonra dikiliyor olacak.

Iverson, Hall of Fame kariyerinin büyük bir kısmını, 1996 NBA Draftı'nda ilk sıradan draft edildiği 76ers'la geçirmiş ve Philadelphia'da maç başına 27.6 sayı, 3.9 ribaund, 6.1 asist ve 2.3 top çalma gibi etkileyici ortalamalar ortaya koymuştu.


nba haberleri philadelphia 76ers haberleri Allen Iverson haberleri

İlgili Haberler

NBA efsanesi Shaquille O'Neal'dan Alperen Şengün'e övgü!

NBA efsanesi Shaquille O'Neal'dan Alperen Şengün'e övgü!
LeBron James'ten NBA tarihinde bir ilk!

LeBron James'ten NBA tarihinde bir ilk!
NBA'de Boston Celtics farklı galibiyetle seriyi 11 maça çıkardı!

NBA'de Boston Celtics farklı galibiyetle seriyi 11 maça çıkardı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Beşiktaş'tan Galatasaray'a sert cevap: 'Tenhada özür dileyip...'

Beşiktaş'tan Galatasaray'a sert cevap: 'Tenhada özür dileyip...'
Ali Koç’la görüntülendi! Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar Fenerbahçeli çıktı

Ali Koç’la görüntülendi! Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar Fenerbahçeli çıktı
Ünlü oyuncu Erkan Can nasıl dolandırıldığını anlattı: '9 bin dolar gitti'

Ünlü oyuncu Erkan Can nasıl dolandırıldığını anlattı: '9 bin dolar gitti'
Gün sayıyor: İstanbul’a bir metro hattı daha!

Gün sayıyor: İstanbul’a bir metro hattı daha!
Fenerbahçe zirve mücadelesinde hata yapmadı!

Fenerbahçe zirve mücadelesinde hata yapmadı!
Sinemaseverler Batman Film Günlerinde buluştu

Sinemaseverler Batman Film Günlerinde buluştu
Eski hakemler, Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı: Cenk Tosun'un pozisyonu penaltı mı?

Eski hakemler, Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı: Cenk Tosun'un pozisyonu penaltı mı?
Bebeğin kafatasından ikizi çıkarıldı

Bebeğin kafatasından ikizi çıkarıldı