NBA geri döndü: Golden State Warriors galibiyetle başladı!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oynanan iki karşılaşmayla başladı. Son şampiyon Golden State Warriors, kendi evinde ağırladığı Los Angeles Lakers'ı 123-109 mağlup etti. Gecenin diğer karşılaşmasında ise milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Boston Celtics deplasmanından 126-117'lik skorla mağlup ayrıldı.
NBA'in son şampiyonu Golden State Warriors, yeni sezondaki ilk maçında Los Angeles Lakers'ı 123-109 yendi.
NBA 2022-23 sezonu iki karşılaşmayla başladı. Warriors'un teknik heyeti ve oyuncuları, gelenek gereği sezon açılışında şampiyonluk yüzüklerini aldı.
Kaliforniya derbisinde Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry 33 sayı, 6 ribaunt, 7 asistle oynadı. Andrew Wiggins 20, Klay Thompson 18 sayılık katkı sağladı.
LeBron James'in 31 sayı, 14 ribaunt, Russell Westbrook'un 19 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptığı Lakers'ta, Anthony Davis rakip potaya 27 sayı gönderdi.
SON FİNALİST CELTICS, GALİBİYETLE BAŞLADI
Geçen sezonun finalisti Boston Celtics, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ı kadrosunda bulunduran Philadelphia 76ers'ı 126-117 mağlup etti.
Ev sahibi ekipte, 35 sayı, 12 ribaunt, 4 asistle oynayan Jayson Tatum ile 35 sayı, 3 ribaunt, 2 asistlik performans sergileyen Jaylen Brown, galibiyetin mimarı oldu.
James Harden'ın 35 sayı, 8 ribaunt, 7 asistle oynadığı konuk takımda ise Joel Embiid 26 sayı, 15 ribaunt, 5 asistle salondan ayrıldı.
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